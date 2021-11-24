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Погода в Москве: В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Мослента
4 часа назад

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности до 25 ноября. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, в среду в столице ожидается мокрый снег, сильный ветер и температура до трех градусов ниже нуля. Однако из-за образования гололедицы в городе и области желтый уровень погодной опасности сохранится до четверга.

В Гидрометцентре отметили, что осадки выпадут из-за теплого атмосферного фронта, который выходит на северо-запад России.

Ранее москвичам пообещали потепление до конца недели.

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