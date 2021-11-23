Россияне бросились скупать определенные товары

"Платформа ОФД" также оценила рост стоимости на товары для уборки снега. Так, средний чек на лопаты за первые три недели ноября вырос на 9% в сравнении с 2020 годом и составил 657 рублей. На 33% подорожали щетки – их стоимость составляет 364 рубля. Незамерзающая жидкость для автомобиля в среднем обходится в 260 рублей, что на 19% дороже уровня 2020 года.