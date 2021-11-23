Россияне бросились скупать определенные товары

Аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД" сообщили о существенном росте спроса на лопаты, щетки для автомобилей и другие товары для уборки снега. Об этом сообщает РИА Новости.
"Порядка 15-25% продаж за обзорный период (в зависимости от категорий) было обеспечено прошедшим уикендом (19-21 ноября)", – рассказали в организации.
По оценкам экспертов, спрос обусловлен непогодой и прогнозами синоптиков о вероятных снегопадах. Активнее всего товары в названных категориях покупали в центральной части России, в том числе в Москве.
"Платформа ОФД" также оценила рост стоимости на товары для уборки снега. Так, средний чек на лопаты за первые три недели ноября вырос на 9% в сравнении с 2020 годом и составил 657 рублей. На 33% подорожали щетки – их стоимость составляет 364 рубля. Незамерзающая жидкость для автомобиля в среднем обходится в 260 рублей, что на 19% дороже уровня 2020 года.
Ранее в ноябре сообщалось, что коммунальные службы Москвы проведут дополнительную проверку готовности спецтехники к зиме. Дорожно-уборочные машины подготовят на 139 автомобильных базах.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник, 23 ноября, в Москве установится облачная с прояснениями погода. В столице температура воздуха ожидается на уровне минус 1 – минус 3 градусов, в Московской области – от 0 до минус 5 градусов.