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Погода в России: Россияне начали скупать лопаты с ожидании снегопадов

Москва24
6 часов назад

Аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД" сообщили о существенном росте спроса на лопаты, щетки для автомобилей и другие товары для уборки снега. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне бросились скупать определенные товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Порядка 15-25% продаж за обзорный период (в зависимости от категорий) было обеспечено прошедшим уикендом (19-21 ноября)", – рассказали в организации.

По оценкам экспертов, спрос обусловлен непогодой и прогнозами синоптиков о вероятных снегопадах. Активнее всего товары в названных категориях покупали в центральной части России, в том числе в Москве.

"Платформа ОФД" также оценила рост стоимости на товары для уборки снега. Так, средний чек на лопаты за первые три недели ноября вырос на 9% в сравнении с 2020 годом и составил 657 рублей. На 33% подорожали щетки – их стоимость составляет 364 рубля. Незамерзающая жидкость для автомобиля в среднем обходится в 260 рублей, что на 19% дороже уровня 2020 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что коммунальные службы Москвы проведут дополнительную проверку готовности спецтехники к зиме. Дорожно-уборочные машины подготовят на 139 автомобильных базах.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник, 23 ноября, в Москве установится облачная с прояснениями погода. В столице температура воздуха ожидается на уровне минус 1 – минус 3 градусов, в Московской области – от 0 до минус 5 градусов.

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