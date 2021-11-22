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Резкое потепление и мороз до -38: Россию охватят аномалии

Мария Иванова
45 минут назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Красноярский край на этой неделе столкнется с резкими перепадами температур на 20 градусов, а в Эвенкии температуры опустятся до минус 38 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Резкое потепление и мороз до -38: Россию охватят аномалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу Гидрометцентра, в Эвенкии минимальные температуры недели составят минус 31 - 38 градусов, это на 10-11 градусов ниже нормы.

В центре Красноярского края отклонение от нормы составит десять градусов, до 34 градусов мороза, как и на Чукотке (до 35-37 градусов ниже ноля). В Иркутской области ожидается до минус 30 градусов (на семь градусов ниже нормы).

Самые тяжелые погодные условия ожидаются в Красноярском крае. В центральных и западных районах региона во вторник, 23 января, будет на 10-12 градусов ниже нормы, но уже в среду, 24 января, - на 13-14 градусов выше обычных значений.

«Очень теплая погода, повышение на 20 градусов», - подчеркнул Вильфанд.

Погодный центр «Фобос» ранее прогнозировал, что в Москве неделя начнется с температур от нуля до минус трех, а к четвергу-пятнице, 25 и 26 ноября, в регионе потеплеет - ожидается от нуля до плюс трех градусов.

В среду, 24 января, над столицей соберутся снеговые тучи, а к выходным осадки снова начнут переходить в дожди.
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