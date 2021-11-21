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Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая русская зима

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Настоящая русская зима наступит в Центральной части России в декабре. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 21 ноября.

Тишковец рассказал о погоде на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеоролог отметил, что температура воздуха опустится до минус 10 градусов в первой половине предстоящей недели из-за действия североатлантического циклона. Однако после морозы прекратятся.

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— Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона. В результате оттепель сменится морозцами, и температурный фон окажется на один–два градуса ниже положенной климатической нормы, — заявил Тишковец.

Синоптик добавил, что в понедельник ожидаются заморозки, небольшие осадки в виде снега и гололед. Дневная температура воздуха достигнет в некоторых регионах минус пяти градусов.

В ночь с понедельника на вторник прогнозируют рекордный в этом сезоне мороз.

— В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус 5-10, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно, минус 5-10, и без осадков, но после полудня на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики, из-за чего столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков три-пять миллиметров, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до четырех-пяти сантиметров, — уточнил метеоролог.

Однако после в Центральную Россию придет сухая и комфортная по температуре погода, написал Тишковец на странице в социальной сети Instagram.

Он пояснил, что снег выпадет только в декабре.

— В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны — облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений, а значит, наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь, — заключил специалист.

21 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на метеостанциях в Москве зафиксировано не более одиннадцати миллиметров осадков. Это составляет около 25 процентов от месячной нормы.

Погода,Евгений Тишковец,
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