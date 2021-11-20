В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Синоптик рассказал о предстоящем холодном фронте в Москве

News.ru
10 часов назад

Пик осадков уже прошёл, сообщил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Они стали одними из сильнейших для этой даты. Однако, день ещё не закончился и впереди москвичей ждёт холодный фронт. По прогнозу Гидрометцентра, в столичном регионе ожидается мокрый снег с дождём, местами гололедица.

Самый пик осадков был в 6-7 утра <...> это одни из сильнейших осадков для 20 ноября <...> сформировался устойчивый снежный покров от 2 до 6 см. Количество осадков за ночь выпало 4 мм. Сегодня ещё холодный фронт будет проходить. День ещё не прошёл, — рассказал Тишковец.

Накануне синоптик предупреждал об аномальном количестве осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14—16 мм, что составит одну четвёртую от всего месячного объёма.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве 20 ноября ожидается мокрый снег с дождем, местами гололедица. Температура воздуха +1, +3 градуса. Завтра 0, +2, облачно, небольшие осадки.

Также горожан предупредили о рекордно низком давлении. Сейчас оно составляет 724 мм рт. ст. В зоне риска при наступлении «барической пилы» могут оказаться люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, пожилые и дети. Чувствовать себя плохо в такую погоду могут люди с хроническими заболеваниями лёгких из-за повышенной влажности на улице, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Ранее Тишковец рассказал, что зима в России окажется умеренно снежной и немного мягче положенного. В некоторых регионах температура окажется существенно выше нормы.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители