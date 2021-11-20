Пик осадков уже прошёл, сообщил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Они стали одними из сильнейших для этой даты. Однако, день ещё не закончился и впереди москвичей ждёт холодный фронт. По прогнозу Гидрометцентра, в столичном регионе ожидается мокрый снег с дождём, местами гололедица.

Самый пик осадков был в 6-7 утра <...> это одни из сильнейших осадков для 20 ноября <...> сформировался устойчивый снежный покров от 2 до 6 см. Количество осадков за ночь выпало 4 мм. Сегодня ещё холодный фронт будет проходить. День ещё не прошёл, — рассказал Тишковец.

Накануне синоптик предупреждал об аномальном количестве осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14—16 мм, что составит одну четвёртую от всего месячного объёма.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве 20 ноября ожидается мокрый снег с дождем, местами гололедица. Температура воздуха +1, +3 градуса. Завтра 0, +2, облачно, небольшие осадки.

Также горожан предупредили о рекордно низком давлении. Сейчас оно составляет 724 мм рт. ст. В зоне риска при наступлении «барической пилы» могут оказаться люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, пожилые и дети. Чувствовать себя плохо в такую погоду могут люди с хроническими заболеваниями лёгких из-за повышенной влажности на улице, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.