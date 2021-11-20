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В Москве объявили «жёлтый» уровень опасности из-за мощного снегопада

News.ru
1 час назад

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в столице и области из-за сильного снегопада и ветра с порывами до 20 м/с. Он будет действовать с 10:00 субботы, 20 ноября, до 04:00 воскресенья, 21 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В области режим повышенной опасности из-за мокрого снега и гололедицы на дорогах объявлен с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья. Снегопады накроют не только Москву и Московскую область, но и другие районы центральной европейской части страны. Водителям рекомендуют внимательнее относиться к скоростном режиму и соблюдать дистанцию при движении.

Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности. Температура воздуха продолжает понижаться на фоне мокрых осадков. К понедельнику, 22 ноября, температура воздуха в столице опустится ниже нуля и продержится до вторника, 23 ноября.

Городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог. Это мосты, тоннели, эстакады, крутые подъёмы и спуски и прочее. При необходимости будет проведена противогололёдная обработка этих участков.

Ранее сообщалось, что в Центральной России 20 ноября выпадет до четверти месячной нормы осадков. Причиной станет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.

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