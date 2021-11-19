Погода на выходные: в Москве это будет неприятно

Синоптики предупредили о ненастной погоде в Москве на выходных. Центр России накроет снежной волной. Неприятная климатическая ситуация сохранится до конца недели.

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Погода в Москве на субботу, 20 ноября

Согласно прогнозу, Московская область на выходные останется в облачной снежной части североатлантического циклона. В столице ожидается сильная метель. Синоптики Гисметео предупреждают о сокращении видимости на дорогах до 3-5 км.

В субботу, 20 ноября, через Московскую область пройдет фронт окклюзии. В утренние часы атмосферное давление продолжит стремительный спуск. К полудню показатели на барометрах достигнут недельного минимума в 719 мм рт.ст.

В течение суток температура в Москве не превысит плюс 1. На фоне температурной стабильности объемы осадков будут меняться.

В предрассветное время в столице прогнозируется слабый снег, который к утру перейдет в метель. К полудню высота снежного покрова увеличится до 4-5 см. Вторая половина дня пройдет со слабым снегопадом. Он продолжится до утра следующего дня.

Погода в Москве к вечеру похолодает и прояснится. Порывы северо-западного ветра усилятся до 16 м/с. Ночью влага на дорогах превратится в лед. Синоптики предупреждают о сильной гололедице при нулевой температуре.

Погода в Москве на воскресенье, 21 ноября

В конце недели в Московской области объемы осадков сократятся. Снежный фронт переместится в восточном направлении.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 21 ноября, в Москве будет пасмурно и влажно. В утренние часы на дорогах начнет таять лед. Западный ветер обеспечит приток тепла. Температура в столице поднимется до плюс 1 градуса.

Несмотря на плотную облачность над Москвой, погода в столице начнет улучшаться. Видимость на дорогах в течение дня будет достигать 51 км. Только в вечерние часы заморозит небольшой дождь, что приведет уменьшению видимой дистанции до 8 км.