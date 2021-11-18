На Москву обрушится сильнейший за 73 года снегопад

В грядущие выходные в Москве пройдет мокрый снег с дождем и штормовой ветер. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», специалисты центра погоды «Фобос» отметили, что город ожидает самый сильный за последние 73 года снегопад.

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По прогнозу центра, в субботу, 20 ноября, на столицу выпадет 14-16 мм осадков, что составляет почти четверть месячного объема. Порывы ветра при этом будут достигать 18-23 метров в секунду.

Подобного рода интенсивные осадки в конце календарной осени крайне редки и фиксировались с 1948 года лишь трижды, подчеркнули метеорологи. Снежный покров высотой от 4 до 7 см, который сформируется после снегопада, сохранится до весны, отметили специалисты.

Напомним, что ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал «барическую пропасть» в субботу, 20 ноября, в Москве. Показатель окажется на 30 единиц ниже нормы — 716 мм ртутного столба.