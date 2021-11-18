Москва окажется в  «барической пропасти»

В субботу, 20 ноября, в Москве из-за резкого понижения давления ожидается «барическая пропасть». Погодное явление спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
«Атмосферное давление к 12:00 по Москве субботы рухнет в "барическую пропасть" — понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 мм ртутного столба», — заявил синоптик.
Тишковец отметил, что такой показатель, на 30 единиц ниже нормы, сравним с подъемом на 300-метровую высоту. При этом на следующий день давление резко увеличится до 731 мм ртутного, что негативно скажется на людях с хроническими заболеваниями, которые реагируют на погоду.