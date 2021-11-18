Москва окажется в  «барической пропасти»

Напомним, что ранее Гидрометцентр пообещал 18 ноября облачную погоду в московском регионе, которая дополнится ветром и небольшими осадками. Днем температура в Москве будет держаться в районе от -1 до +1 градуса, но уже к ночи ожидается похолодание — до -2 градусов. Аналогичная ситуация сложится в Подмосковье — днем от -2 до +3 градусов, ночью до -4 градусов.