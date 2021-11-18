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Москва окажется в  «барической пропасти»

Елена Прошина
10 часов назад

В субботу, 20 ноября, в Москве из-за резкого понижения давления ожидается «барическая пропасть». Погодное явление спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Атмосферное давление к 12:00 по Москве субботы рухнет в "барическую пропасть" — понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 мм ртутного столба», — заявил синоптик.

Тишковец отметил, что такой показатель, на 30 единиц ниже нормы, сравним с подъемом на 300-метровую высоту. При этом на следующий день давление резко увеличится до 731 мм ртутного, что негативно скажется на людях с хроническими заболеваниями, которые реагируют на погоду.

В Москву придут холода и сильный ветер

Напомним, что ранее Гидрометцентр пообещал 18 ноября облачную погоду в московском регионе, которая дополнится ветром и небольшими осадками. Днем температура в Москве будет держаться в районе от -1 до +1 градуса, но уже к ночи ожидается похолодание — до -2 градусов. Аналогичная ситуация сложится в Подмосковье — днем от -2 до +3 градусов, ночью до -4 градусов.
Погода,Видео,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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