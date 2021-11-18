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В Москву придут холода и сильный ветер

Елена Прошина
11 часов назад

Погодные условия в московском регионе в ближайшее время будет определяться северной периферией антициклона. Как сообщает «Метеоновости», в столице и Подмосковье ожидается холод, который усилится ветром и небольшими осадками.

В Москву придут холода и сильный ветер
Фото: ТАССТАСС

В Гидрометцентре сообщают, что столбики термометров в четверг, 18 ноября, покажут от -1 до +1 градуса, ночью прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В области ожидается температура от -2 до +3 градусов, а в ночное время похолодает до -4 градусов.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/c. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление в течение дня составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 70%.

Поскольку атмосферное давление будет немного повышено, хоть содержание кислорода и находится в норме, у жителей с синдромом хронической усталости, ослабленных после перенесенных заболеваний, с болезнями суставов, сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие. Люди без патологий перенесут погоду без каких либо проблем.
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