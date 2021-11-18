В Москву придут холода и сильный ветер

Поскольку атмосферное давление будет немного повышено, хоть содержание кислорода и находится в норме, у жителей с синдромом хронической усталости, ослабленных после перенесенных заболеваний, с болезнями суставов, сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие. Люди без патологий перенесут погоду без каких либо проблем.