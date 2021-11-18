В Москву придут холода и сильный ветер

Погодные условия в московском регионе в ближайшее время будет определяться северной периферией антициклона. Как сообщает «Метеоновости», в столице и Подмосковье ожидается холод, который усилится ветром и небольшими осадками.
В Гидрометцентре сообщают, что столбики термометров в четверг, 18 ноября, покажут от -1 до +1 градуса, ночью прогнозируется понижение температуры до -2 градусов. В области ожидается температура от -2 до +3 градусов, а в ночное время похолодает до -4 градусов.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/c. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление в течение дня составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 70%.