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Погода в России: Синоптики предупредили россиян о непогоде в ряде регионов

ТК «Звезда»иещё 4
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряд российских регионов с четверга, 18 ноября, придет непогода.

Россиян предупредили о непогоде в ряде регионов
Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpressKonstantin Kokoshkin globallookpress

«О неблагоприятных явлениях - в Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября», - отметил синоптик.

По его словам, на Черноморском побережье также будет сложная погода, передает ТАСС.

В четверг непогода с метелью также придет в ряд регионов Сибирского федерального округа.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

По словам Вильфанда, в Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метель.

При этом в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в субботу, 20 ноября.

Ранее синоптики рассказали об аномально низком атмосферном давлении в Москве в предстоящие выходные. В субботу барометры покажут давление 718 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам, также возможен сильный снегопад.

Погода,Общество,ИТАР-ТАСС,
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