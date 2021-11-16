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Погода в Москве: Сугробы высотой до 10 см могут образоваться в Москве в конце недели

Агентство «Москва»
4 часа назад

В конце недели в Москве будет идти снег, высота снежного покрова может достичь 5-10 см, сообщает центр погоды «Фобос».

Москве пообещали 10-сантиметровые сугробы к концу недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным синоптиков, в субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин, после чего ситуация резко изменится.

«В воскресенье вслед за холодным атмосферный фронтом давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 см, что соответствует первой декаде декабря», - говорится в сообщении.

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