Москве пообещали 10-сантиметровые сугробы к концу недели

«В воскресенье вслед за холодным атмосферный фронтом давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 см, что соответствует первой декаде декабря», - говорится в сообщении.