Метеорологи поспорили из-за аномальных морозов в ноябре

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что не согласна с данными, который предоставил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец о том, что в Москве в ноябре резко похолодает. Она подчеркнула, что температура воздуха в этом месяце опустится не ниже -10 градусов, сообщает издание «Ридус».

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«На каких моделях он строил свои прогнозы, я не знаю. Такого резкого понижения температуры, как он прогнозирует, до 28 ноября не предполагается. Минимальная температура будет держаться не ниже отметки -10 °C в ночное время», — сказала Позднякова.

В свою очередь Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Центральный регион могут прийти морозы, присущие январю. Столбик термометра, по данным сотрудника «Фобос», опустится от -12 до -19 градусов.

Касательно прогноза погоды на эту неделю, по словам метеоролога, в столице будет ясно и морозно. Она считает, что ночь с 15 на 16 ноября может стать самой холодной с начала ноября.

«Солнечная и морозная погода. Даже тот снег, который выпал, вероятно, испарится. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы будет слабоположительной — около 0 °C. Ночью порядка -5…0 °C. Существенного изменения московского пейзажа ждать не стоит», - добавила эксперт.