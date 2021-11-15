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Метеорологи поспорили из-за аномальных морозов в ноябре

Елена Прошина
19 минут назад

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что не согласна с данными, который предоставил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец о том, что в Москве в ноябре резко похолодает. Она подчеркнула, что температура воздуха в этом месяце опустится не ниже -10 градусов, сообщает издание «Ридус».

Метеорологи поспорили из-за аномальных морозов в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На каких моделях он строил свои прогнозы, я не знаю. Такого резкого понижения температуры, как он прогнозирует, до 28 ноября не предполагается. Минимальная температура будет держаться не ниже отметки -10 °C в ночное время», — сказала Позднякова.

В свою очередь Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Центральный регион могут прийти морозы, присущие январю. Столбик термометра, по данным сотрудника «Фобос», опустится от -12 до -19 градусов.

Касательно прогноза погоды на эту неделю, по словам метеоролога, в столице будет ясно и морозно. Она считает, что ночь с 15 на 16 ноября может стать самой холодной с начала ноября.

«Солнечная и морозная погода. Даже тот снег, который выпал, вероятно, испарится. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы будет слабоположительной — около 0 °C. Ночью порядка -5…0 °C. Существенного изменения московского пейзажа ждать не стоит», - добавила эксперт.

Ранее о том, что аномальное похолодание с морозами ждет регионы Урала с 15 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, он рассказал, что в Северо-Западном федеральном округе температура установится выше нормы.

Погода,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,Ридус,
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