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Погода в Москве: Предстоящая ночь может стать самой холодной в столице с начала ноября

Москва24иещё 4
5 часов назад

Предстоящая ночь может стать самой холодной в столице с начала ноября. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -8 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предстоящая ночь может стать самой холодной с начала ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Днем во вторник, 16 ноября, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до 0 градусов. Будет преимущественно без осадков. В понедельник атмосферное давление будет выше нормы на 15 миллиметров ртутного столба, но уже в среду начнет падать и к выходным станет на 15 миллиметров ниже нормы. Кроме того, со второй половины текущей недели инициатива в формировании погодных условий перейдет к глубокому циклону, надвигающемуся с северо-запада.

"Вновь уплотнится облачный покров, пойдут небольшие осадки. С юго-западными ветрами станет теплее", – заключили метеорологи.

Ранее Гидрометцентр продлил до среды желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждение будет действовать до 11:00.

Также желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за порывистого ветра. Это предупреждение будет действовать до 22:00 16 ноября.

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