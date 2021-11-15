Предстоящая ночь может стать самой холодной с начала ноября

Предстоящая ночь может стать самой холодной в столице с начала ноября. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -8 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем во вторник, 16 ноября, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до 0 градусов. Будет преимущественно без осадков. В понедельник атмосферное давление будет выше нормы на 15 миллиметров ртутного столба, но уже в среду начнет падать и к выходным станет на 15 миллиметров ниже нормы. Кроме того, со второй половины текущей недели инициатива в формировании погодных условий перейдет к глубокому циклону, надвигающемуся с северо-запада.