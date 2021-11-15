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Погода в Москве: В столице ожидается сильный ветер и гололедица

Mos.ru
1 час назад

Порывы ветра составят до 14 метров в секунду.

В столице ожидается сильный ветер и гололедица
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

15 ноября на столичных дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре. Он подует со скоростью до 14 метров в секунду.

Такие погодные условия могут привести к затруднению движения, увеличится вероятность дорожно-транспортных происшествий. Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

Автомобилистам рекомендуют строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при выходе на улицу лучше выбирать удобную обувь: без каблука и с подошвой, которая не скользит.

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