Морозы до минус 10 градусов придут в Москву и область

Антициклон, высокое давление и хорошая погода сменятся циклоном, осадками и гололедицей. Также регион ждет сильное похолодание
Москву и область ожидают заморозки до минус 10 градусов. Синоптики отмечают, что это преимущественно ночные показатели.
Для ноября это сильное похолодание, но придет оно постепенно, сообщает метеоролог, обозреватель погоды «Московской газеты» Алексей Сафонов.
Алексей Сафонов, обозреватель погоды «Московской газеты»
«Сегодня, 16 ноября, плюс 1, завтра около 0 градусов, еще через два дня около минус 1 днем будут показывать термометры. Ночью будет минус 1-3 градуса. Конечно, везде уже есть условия для гололедицы. В пятницу нас ждут циклон и осадки, скорее всего, в виде дождя и снега и смешанных форм, может быть, даже ледяной дождь. Пока у нас антициклон, повышенное атмосферное давление и хорошая погода. Еще вот какая ситуация: дело в том, что в ноябре обычно очень мало солнца, всего 33-35 часов солнечного сияния, а в этом году, мне кажется, солнца будет больше».
Отдельно стоит сказать об атмосферном давлении. За неделю оно будет существенно снижаться, на 10-12 миллиметров ртутного столба. Но бояться нечего, успокаивают метеорологи, так как падение не будет резким и не скажется на самочувствии людей.
В конце ноября в столичном регионе ожидаются морозы до минус 19 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В конце месяца холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы», — пообещал он.