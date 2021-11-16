Морозы до минус 10 градусов придут в Москву и область

«Сегодня, 16 ноября, плюс 1, завтра около 0 градусов, еще через два дня около минус 1 днем будут показывать термометры. Ночью будет минус 1-3 градуса. Конечно, везде уже есть условия для гололедицы. В пятницу нас ждут циклон и осадки, скорее всего, в виде дождя и снега и смешанных форм, может быть, даже ледяной дождь. Пока у нас антициклон, повышенное атмосферное давление и хорошая погода. Еще вот какая ситуация: дело в том, что в ноябре обычно очень мало солнца, всего 33-35 часов солнечного сияния, а в этом году, мне кажется, солнца будет больше».