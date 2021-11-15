Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков беседе с ТАСС сообщил, что в понедельник, 15 ноября, в Москве и Московской области будет расти атмосферное давление. По его словам, к вечеру оно составит 763 миллиметра ртутного столба.

Также синоптик уточнил, что москвичей ожидает северный и северо-западный ветер до восьми метров в секунду. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. «Температура днем в столице — около нуля, по области — от минус трех до плюс двух градусов», — предупредил он.