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Погода в Москве: Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

Мослентаиещё 6
6 часов назад

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков беседе с ТАСС сообщил, что в понедельник, 15 ноября, в Москве и Московской области будет расти атмосферное давление. По его словам, к вечеру оно составит 763 миллиметра ртутного столба.

Также синоптик уточнил, что москвичей ожидает северный и северо-западный ветер до восьми метров в секунду. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. «Температура днем в столице — около нуля, по области — от минус трех до плюс двух градусов», — предупредил он.

Ранее синоптик предсказал резкое похолодание с понедельника, 15 ноября. По его словам, давление будет очень высоким, а температура — отрицательной как в ночное, так и в дневное время.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Александр Синенков,ИТАР-ТАСС,
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