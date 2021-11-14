Температурные аномалии придут в Россию

В регионы Урала с понедельника придёт аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов. В свою очередь, регионы Северо-Западного федерального округа ожидает температура выше нормы на 4-7 градусов, начиная со вторника, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится до пятницы. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области — даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5-10 градусов, — рассказал Вильфанд.

В регионах Урала, по словам синоптика, температурныхй фон окажется на 4-7 градсов ниже климатической нормы, жители почувствуют на себе настоящую зимнюю погоду с северным ветром.

При этом в Северо-Западный федеральный округ придёт активное потепление. Начиная со вторника, 16 ноября, воздух будет прогреваться до +5 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.

Сохранится аномально тёплая погода и на Дальнем Востоке, где температура удержится на показателях, превышающих климатическую норму на 10-20 градусов.

На Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут минус 12-15 градусов в течение всей рабочей недели, — рассказал Вильфанд.