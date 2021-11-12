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Москвичей предупредили о гололеде и снеге с дождем

Елена Прошина
2 часа назад

Утром в пятницу, 12 ноября, в Москве ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, местами гололед. На дорогах ожидается гололедица.

Водителям порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных обгонов и перестроений. Кроме того, жителей столицы призвали не парковать автомобили под деревьями, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от непогоды под деревьями.

Напомним, что утром 11 ноября на Дмитровском шоссе произошло массовое ДТП, в которое попали 16 транспортных средств, в том числе два самосвала и бензовоз. Причиной стала гололедица после выпавшего снега. Движение по шоссе пришлось перекрыть на несколько минут, однако его восстановили после работы дорожных служб.

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