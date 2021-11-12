Москвичей предупредили о гололеде и снеге с дождем

Утром в пятницу, 12 ноября, в Москве ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, местами гололед. На дорогах ожидается гололедица.

Водителям порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных обгонов и перестроений. Кроме того, жителей столицы призвали не парковать автомобили под деревьями, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от непогоды под деревьями.