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Появился рейтинг самых снежных российских городов

Газета.Ruиещё 4
10 минут назад

Наиболее снежными зимы в России бывают в Челябинске. Об том сообщает ТАСС со ссылкой исследование, представленное аналитиками сервиса "Яндекс. Погода".

Появился рейтинг самых снежных российских городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты проанализировали сведения о погоде в городах страны за последние 10 лет.

Как выяснилось, общая толщина снега, который выпадает в Челябинске за сезон, достигает 181 см. Зимой 2013-2014 годов толщина снега составила 240 см.

На втором и третьем местах по снежности расположились Пермь и Нижний Новгород, где в течение зимы выпадает 143 и 126 см соответственно. Обнаружилось, что за последнее десятилетие меньше всего увидели жители Санкт-Петербурга, Волгограда, а также Ростова-на-Дону (86, 66 и 46 см).

Ранее сообщалось, что нынешний зимний сезон в России пройдет мягко и с большим количеством снега. Такой версией поделились специалисты центра "Фобос" Евгений Тишковец и Елена Волосюк. В феврале на Урале и в Западной Сибири "будет немного морознее многолетних показателей", а осадки выпадут в 100% значении.

Погода,Общество,Елена Волосюк,Евгений Тишковец,Яндекс,ИТАР-ТАСС,
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