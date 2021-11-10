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Погода в Москве: Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

Вероника Полынина
1 час назад

Ближайшей ночью в Москве ожидается ледяной дождь, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Москвичей предупредили о ледяном дожде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ночь на 11 ноября через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. К полуночи в Москве начнется умеренный снегопад и усилится ветер, ожидается метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Метеоролог пояснил, что у земли воздух остынет до 0…-2, тогда как на высоте 1-2 км сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до +1…+3.

«В такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда», - написал Тишковец.

Зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и пройдет через восточные районы Смоленской области, запад, северо-запад и север Подмосковья, а также отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы. В таких условиях велика вероятность образования гололеда.

К утру температура воздуха поднимется до плюсовых отметок, и гололед растает.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России ожидается мягкой, а температура будет выше нормы.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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