Москвичей предупредили о ледяном дожде

Ближайшей ночью в Москве ожидается ледяной дождь, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

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По его словам, в ночь на 11 ноября через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. К полуночи в Москве начнется умеренный снегопад и усилится ветер, ожидается метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров.

Метеоролог пояснил, что у земли воздух остынет до 0…-2, тогда как на высоте 1-2 км сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до +1…+3.

«В такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда», - написал Тишковец.

Зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и пройдет через восточные районы Смоленской области, запад, северо-запад и север Подмосковья, а также отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы. В таких условиях велика вероятность образования гололеда.

К утру температура воздуха поднимется до плюсовых отметок, и гололед растает.