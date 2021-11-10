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Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

Алиса Селезнёва
8 часов назад

Предстоящая зима в России ожидается мягкой, а температура будет выше нормы. Об этом рассказал радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, изначально зима прогнозировалась около климатической нормы, однако сейчас прогноз скорректирован.

«Декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть, я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега», - пояснил синоптик.

Он также отметил, что россиянам стоит ожидать «что-то напоминающее «еврозиму».

Ранее метеорологи пообещали резкое похолодание в ряде регионов России. Так, в Краснодарском крае на этой неделе ожидается падение температуры сразу на десять градусов. Жителей Крыма также ждут первые этой осенью заморозки и дождь со снегом.

А в Центральной России на этой неделе ожидается наступление метеорологической зимы. Здесь похолодает до минус пяти градусов, пойдет снег, который сформирует снежный покров.

Погода,Евгений Тишковец,ИА Sputnik,
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