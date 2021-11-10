Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

Предстоящая зима в России ожидается мягкой, а температура будет выше нормы. Об этом рассказал радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, изначально зима прогнозировалась около климатической нормы, однако сейчас прогноз скорректирован.
«Декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть, я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега», - пояснил синоптик.
Он также отметил, что россиянам стоит ожидать «что-то напоминающее «еврозиму».
Ранее метеорологи пообещали резкое похолодание в ряде регионов России. Так, в Краснодарском крае на этой неделе ожидается падение температуры сразу на десять градусов. Жителей Крыма также ждут первые этой осенью заморозки и дождь со снегом.
А в Центральной России на этой неделе ожидается наступление метеорологической зимы. Здесь похолодает до минус пяти градусов, пойдет снег, который сформирует снежный покров.