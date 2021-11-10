Москвичам пообещали отсутствие снежного покрова в ближайшие дни

Несмотря на грядущие осадки, в Москве на этой неделе не сформируется снежный покров. Об этом в разговоре с ТАСС заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Синоптик отметила, что снег начнет накапливаться в регионе лишь после того, как среднесуточная температура будет отрицательной и начнутся сильные осадки.

«Пока что таких условий нет. Где-то припорошит газон, за городом где-то в полях что-то соберется чисто символически», - заявила Макарова.

Специалист рассказала, что в воскресенье, 14 ноября, и понедельник, 15 ноября, формирование временного снежного покрова начнется в Подмосковье. В это дни ожидается похолодание и существует вероятность, что по области снег «полежит подольше».