На неделе, начавшейся 8 ноября, Москва перейдет от глубокой осени к «предзимью»: температуры начнут все чаще опускаться ниже ноля, ожидаются снегопады и ледяные дожди. Об этом рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».
В ночь на вторник, 9 ноября, в столичном регионе прошел дождь с мокрым снегом, после чего температуры начали падать. Ведущий специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что к 10:00 - 11:00 на дорогах региона начнется гололедица. К вечеру в городе похолодает до минус двух - трех градусов.
В Департаменте транспорта Москвы призвали водителей, не сменивших шины, отказаться от поездок на личных автомобилях.
В среду, 10 ноября, Москва столкнется с «барической пилой» - скачками атмосферного давления. В то же время температуры в городе начнут расти и к пятнице и субботе достигнут плюс трех - пяти градусов.
Метеорологи назвали эту неделю «подготовкой к зиме». Метеорологическая зима, по их расчетам, наступит в понедельник, 15 ноября.
Ранее в «Фобосе» прогнозировали, что с 15 ноября в Москве и области начнутся сильные снегопады и похолодает до минус пяти градусов. В регионе сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около двух - трех сантиметров, в Подмосковье - местами до восьми сантиметров).