"Пик холода — в среду": к чему готовиться москвичам

"В связи с резким повышением атмосферного давления нисходящие движения воздуха будут препятствовать образованию облаков, поэтому небо будет чистое. При малооблачной погоде происходит выхолаживание подстилающей поверхности. В ночь на среду -3°С…-5°С, по области до -7°С. В четверг уже вернётся облачность, в ночь 0.. -2°С, днём +1…+3°С. В последующем до конца недели, согласно прогнозу Росгидромета, ночной температурный фон будет -3°С…+2°С, днём 0°С…+5°С", - отметил Вильфанд.