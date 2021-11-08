"Пик холода — в среду": к чему готовиться москвичам

Погода в столичном регионе начнёт резко меняться уже предстоящей ночью. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает НСН.
"Это связано с изменением циркуляции воздушных масс. Сначала изменения коснутся Северо-западного федерального округа, затем затрону центр европейской России, регионы попадают под воздействие тыловой части циклона. Там погоду определяют северные потоки воздуха. Температура начнёт понижаться до нулевых отметок, даже местами до отрицательных значений, прогнозируются небольшие осадки – дождь, мокрый снег, снег. Возможна гололедица. Усиление ветра до 15 – 17 метров в секунду", - уточнил эксперт.
Днём во вторник похолодание будет продолжаться, постепенное монотонное понижение температуры к вечеру до - 5°С в Москве, по области до - 7°С, небольшой снег.
"В связи с резким повышением атмосферного давления нисходящие движения воздуха будут препятствовать образованию облаков, поэтому небо будет чистое. При малооблачной погоде происходит выхолаживание подстилающей поверхности. В ночь на среду -3°С…-5°С, по области до -7°С. В четверг уже вернётся облачность, в ночь 0.. -2°С, днём +1…+3°С. В последующем до конца недели, согласно прогнозу Росгидромета, ночной температурный фон будет -3°С…+2°С, днём 0°С…+5°С", - отметил Вильфанд.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, эти температуры будут соответствовать климатической норме и даже на 1 градус выше, в отличие от конца октября, первых чисел ноября, когда было значительно теплее средних значений.
"Точный прогноз действителен на семь дней, поэтому говорить о дате формирования устойчивого снежного покрова пока нельзя, поскольку, согласно многолетним наблюдениям он устанавливается 28 – 30 ноября", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.