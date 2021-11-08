Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

В Москве в ближайшие сутки ожидается мокрый снег, гололедица и порывистый ветер. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.
По данным синоптиков, сегодня ночью температура в Москве опустится ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 17 м/с и мокрый снег.
«С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная», - отмечается в сообщении.
В МЧС призвали москвичей и гостей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а водителей попросили снижать скорость при неблагоприятных погодных условиях и избегать внезапных маневров.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что метеорологическая зима в этом году придет в Москву с опозданием на пять суток. До температуры 0…-5 днем в Москве похолодает 15 ноября, в этот день также пойдет снег. В результате будет образован снежный покров толщиной около 2-3 см.