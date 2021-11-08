Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни ожидается гололедица, в связи с чем с 04:00 9 ноября до 04:00 11 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. "Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По прогнозам синоптиков, до вечера вторника в столице также ожидается сильный ветер. Предупреждения о ветре и гололедице также действуют в Подмосковье. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в связи с ожидаемой гололедицей призвал автомобилистов отказаться от поездок на летней резине. По его словам, безопасность движения транспорта на дорогах резко ухудшится.

"Прогноз гололедицы на 15:00 9 ноября. В результате прохождения холодного фронта через Центральную Россию температура воздуха обрушится до нуля и ниже, а вся выпавшая накануне небесная влага замерзнет и превратится в такое опасное явление погоды, как сильная гололедица", – написал Тишковец в Instagram.