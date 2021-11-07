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Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

RT на русскомиещё 9
7 ноября

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: RT на русскомRT на русском

Он сообщил, что «в предстоящую неделю погода в Центральной России, в частности в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

По его словам, «впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда — автомобилистов ждёт настоящий ледяной панцирь и «день жестянщика», пешеходы рискуют поскользнуться».

«Прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые будут напоминать барическую пилу, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Но это будет всего лишь разминкой перед наступлением метеорологической зимы», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на юге европейской части России прогнозируется похолодание сразу на 10 °C со среды, 10 ноября.

Погода,Новости регионов,Резкое похолодание,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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