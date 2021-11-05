Москвичам посоветовали сменить резину на зимнюю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости посоветовал автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю, не откладывая это действие на длительное время.
По словам синоптика, температура в центре европейской части России на следующей неделе опустится до нуля. Также не исключены осадки в виде снега, мокрого снега или дождя, что создаст аварийные условия на дорогах. Вильфанд уточнил, что температура вернется в пределы климатической нормы в среду, 10 ноября, и будет колебаться около нуля градусов.
«Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить», — сказал он, добавив, что близкие к нулю значения температуры сохранятся в Москве до конца недели.
Ранее Вильфанд сообщал, что статистические данные указывают, что нулевые температуры и ниже закрепятся в конце первой декады ноября.