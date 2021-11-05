Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду

«Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.