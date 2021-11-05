Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду

Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.
Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Ранее в пятницу в Гидрометцентре сообщили, что в столице в пятницу ожидается дождь, облачная погода и до 13 градусов тепла.