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Погода в Москве: Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
37 минут назад

Облачная погода, временами дождь ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами дождь. Температура в столице плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 8-13», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее в пятницу в Гидрометцентре сообщили, что в столице в пятницу ожидается дождь, облачная погода и до 13 градусов тепла.

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