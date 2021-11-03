Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России

Погода этой зимой на территории европейской части России будет постоянно меняться. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает газета "Известия".
"В этом году температура зимой на европейской территории России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой –20...–25 градусов", — рассказал Вильфанд.
Как уточнил Вильфанд, этой зимой средняя температура воздуха будет составлять –6 градусов. Говорить о том, насколько снежной будет зима, еще рано.
"До сих пор ни одна научная структура не может прогнозировать осадки на холодный период далеко вперед", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.