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Москвичам пообещали аномальное тепло с дождями

Елена Прошина
21 минуту назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве небольшие дожди. Как сообщает ТАСС, синоптик отметил, что осадки не повлияют на аномальное тепло, которое установилось в столице.

«В среду, 3 ноября, будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — заявил метеоролог.

Небольшие дожди продолжатся в четверг и пятницу, однако температурный фон будет держаться на аномально высоком уровне — от +10 до +12 градусов 4 ноября и от +11 до +13 градусов 5 ноября.

Напомним, что ранее Вильфанд предсказал всплеск тепла на всей территории России — 6 ноября температура воздуха превысит норму на 6-10 градусов. Особенно сильные температурные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и в Якутии.

В столичном регионе необычайное для ноября тепло сохранится до конца текущей недели. При этом после нее в Москве и Подмосковье может выпасть снег, однако устойчивый снежный покров, скорее всего, установится лишь к концу месяца.
Погода,Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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