Москвичам пообещали аномальное тепло с дождями

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве небольшие дожди. Как сообщает ТАСС, синоптик отметил, что осадки не повлияют на аномальное тепло, которое установилось в столице.
«В среду, 3 ноября, будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — заявил метеоролог.
Небольшие дожди продолжатся в четверг и пятницу, однако температурный фон будет держаться на аномально высоком уровне — от +10 до +12 градусов 4 ноября и от +11 до +13 градусов 5 ноября.
Напомним, что ранее Вильфанд предсказал всплеск тепла на всей территории России — 6 ноября температура воздуха превысит норму на 6-10 градусов. Особенно сильные температурные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и в Якутии.