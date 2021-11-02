В Европейской России ударили первые в сезоне 25-градусные морозы

Антициклон арктического происхождения создал условия для первых в сезоне сильных морозов. В ночь на 2 ноября в Коми температура понизилась до 25.Мощный антициклон продолжает усиливаться. Его владения раскинулись на большую территорию. Сильные (для начала ноября) морозы отмечены также в Ненецком округе, Свердловской области и Ханты-Мансийском округе.В этом регионе России уже сформировался снежный покров. Таким образом, русская зима пришла на подготовленную снежную почву.Но морозы не задержатся в регионе. Волна холода предшествует мощному потеплению до оттепели.