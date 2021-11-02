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В Европейской России ударили первые в сезоне 25-градусные морозы

Gismeteo
8 часов назад

Антициклон арктического происхождения создал условия для первых в сезоне сильных морозов. В ночь на 2 ноября в Коми температура понизилась до 25.Мощный антициклон продолжает усиливаться. Его владения раскинулись на большую территорию. Сильные (для начала ноября) морозы отмечены также в Ненецком округе, Свердловской области и Ханты-Мансийском округе.В этом регионе России уже сформировался снежный покров. Таким образом, русская зима пришла на подготовленную снежную почву.Но морозы не задержатся в регионе. Волна холода предшествует мощному потеплению до оттепели.

В Европейской России ударили первые в сезоне 25-градусные морозы
Фото: GismeteoGismeteo
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