Эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что густой туман, появившийся в Москве 2 ноября, можно назвать «радиационным», но пугаться этого термина не стоит - он связан с радиационным выхолаживанием почвы, а не с радиоактивностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Никакого отношения к атомной промышленности и атомной бомбе это не имеет. Это радиационное выхолаживание – то есть отдача тепла от земной поверхности в атмосферу», - объяснил Леус.

Он отметил, что такой туман появляется в спокойную, малооблачную и антициклонную погоду, а также в случаях резкого падения температур.

Туман появился в городе ранним утром 2 ноября, видимость упала до 200-700 метров. В «Фобосе» прогнозировали, что он начнет рассеиваться во второй половине дня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также называл это погодное явление «радиационным» туманом.

В комментарии РБК он рассказал, что ночью при малооблачном небе подстилающая поверхность активно охлаждается за счет выделения длинноволновой радиации.

«Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом», - объяснил эксперт.

В московских аэропортах из-за тумана были отменены или задержались почти 150 рейсов, ГИБДД посоветовала водителям не садиться за руль, а пользователи начали делиться фотографиями столичных улиц и сравнивать их с фильмом ужасов «Сайлент Хилл».