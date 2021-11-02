Эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что густой туман, появившийся в Москве 2 ноября, можно назвать «радиационным», но пугаться этого термина не стоит - он связан с радиационным выхолаживанием почвы, а не с радиоактивностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Никакого отношения к атомной промышленности и атомной бомбе это не имеет. Это радиационное выхолаживание – то есть отдача тепла от земной поверхности в атмосферу», - объяснил Леус.
Он отметил, что такой туман появляется в спокойную, малооблачную и антициклонную погоду, а также в случаях резкого падения температур.
Туман появился в городе ранним утром 2 ноября, видимость упала до 200-700 метров. В «Фобосе» прогнозировали, что он начнет рассеиваться во второй половине дня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также называл это погодное явление «радиационным» туманом.
В комментарии РБК он рассказал, что ночью при малооблачном небе подстилающая поверхность активно охлаждается за счет выделения длинноволновой радиации.
«Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом», - объяснил эксперт.
В московских аэропортах из-за тумана были отменены или задержались почти 150 рейсов, ГИБДД посоветовала водителям не садиться за руль, а пользователи начали делиться фотографиями столичных улиц и сравнивать их с фильмом ужасов «Сайлент Хилл».
По прогнозу «Фобоса», максимальная температура днем 2 ноября составит плюс пять - семь градусов в Москве, в области - восемь градусов тепла. Ветер будет юго-восточным, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.