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Россиянам пообещали аномальный всплеск тепла

Елена Прошина
3 часа назад

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о грядущем всплеске тепла на всей территории России 6 ноября. Как сообщает ТАСС, температурные аномалии будут положительными во всех регионах, кроме Забайкалья, юга Иркутской области и Хакасии.

Россиянам пообещали аномальный всплеск тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил синоптик, в этот день температура превысит норму на 6-10 градусов. При этом максимальные показатели ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. Всплеск тепла объясняется редким метеорологическим явлением для России — преобладанием воздушных масс, которые придут со стороны Атлантического океана.

«Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — заявил Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра спрогнозировал потепление в европейской части России с 3 ноября. Температурная аномалия, а именно выше 7 градусов выше нормы, скорее всего сохранится до конца недели.

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