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Добро пожаловать в Сайлент Хилл: Москву накрыл густой туман

Газета.Ru
4 часа назад

Поздним вечером 1 ноября Москву и Подмосковье окутал густой туман, из-за чего был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По кадрам из сети можно оценить уровень плотности тумана — в Москве не видно высотных зданий, включая такие ключевые точки города, как Кремль.

Поздним вечером 1 ноября Москву и Подмосковье окутал густой туман
1/23 Поздним вечером 1 ноября Москву и Подмосковье окутал густой туман
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По кадрам из сети можно оценить уровень плотности тумана — в Москве не видно высотных зданий, включая такие ключевые точки города, как Кремль
2/23 По кадрам из сети можно оценить уровень плотности тумана — в Москве не видно высотных зданий, включая такие ключевые точки города, как Кремль
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Столичная ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам оснастить себя светоотражающими аксессуарами
3/23 Столичная ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам оснастить себя светоотражающими аксессуарами
Фото: @bazabazon/Telegram
Из-за тумана в московских аэропортах отменены или задержаны более 120 рейсов
4/23 Из-за тумана в московских аэропортах отменены или задержаны более 120 рейсов
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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Согласно прогнозам синоптиком, туман 2 ноября сохранится в первой половине дня, но примерно к 12.00 начнет рассеиваться
5/23 Согласно прогнозам синоптиком, туман 2 ноября сохранится в первой половине дня, но примерно к 12.00 начнет рассеиваться
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Столичная ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам оснастить себя светоотражающими аксессуарами. Из-за тумана в московских аэропортах отменены или задержаны более 120 рейсов.

Согласно прогнозам синоптиком, туман 2 ноября сохранится в первой половине дня, но примерно к 12.00 начнет рассеиваться.

Погода,Фото,ГИБДД,
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