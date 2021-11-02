Поздним вечером 1 ноября Москву и Подмосковье окутал густой туман, из-за чего был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По кадрам из сети можно оценить уровень плотности тумана — в Москве не видно высотных зданий, включая такие ключевые точки города, как Кремль.