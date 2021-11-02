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Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
4 часа назад

Почти на всей территории России до субботы ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия в 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», – цитирует его РИА «Новости».

Он уточнил, что превышение нормы на 4 градуса прогнозируется на 90% территории России до субботы.

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Вильфанд пояснил, что теплый воздух с Атлантики обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части страны – в Красноярском крае и Якутии температура на 8-12 градусов выше нормы. По его словам, такое случается крайне редко.

Ранее россиян предупредили о 20-градусных морозах в начале ноября.

Погода,Общество,Видео,РИА Новости,
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