Синоптики предупредили россиян о мощном всплеске тепла

"Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай - тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья", - отметил он.