Москвичей предупредили об аномальной погоде

Температура в Москве на этой неделе останется выше нормы, а 5 ноября аномалия может достигать 6-7 градусов, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

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«В течение всей недели температура воздуха останется выше климатической нормы. 5 числа аномалия может достигать 6-7 градусов, это очень теплая для этого времени погода», - сказала Позднякова.

По ее словам, начало недели пройдет без осадков, ночью температура будет немного ниже нуля, днем во вторник можно рассчитывать на плюс 7-9 градусов. В среду, 3 ноября, облачность днем увеличится, местами пройдет небольшой дождь, температура останется, как и во вторник, около плюс 7-9 градусов.

В четверг погода ухудшится из-за того, что Москва попадет в промежуточный гребень циклона. Местами пройдут небольшие дожди. Температура повысится ночью до плюс 3-5 градусов, днем сохранится на уровне плюс 7-9 градусов. Пятница, 5 ноября, будет самым неблагоприятным днем, так как в ночь столицу пересечет теплый атмосферный фронт, с ним придут серьезные, но при этом теплые дожди, какие бывают в начале октября. Минимальная температура в \тот день будет около плюс 7-9 градусов, днем - около плюс 12-14 градусов.

В субботу, 6 ноября, теплая погода покинет столичный регион. Ночью Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт. Будут идти локальные небольшие дожди, которые продлятся в течение суток. За счет облачности в городе ночная температура будет довольно высокой - около плюс 6-7 градусов, днем по региону - около плюс 7-12 градусов.