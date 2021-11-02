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Джонсон ушел от ответа на вопрос о возможности потепления отношений с Россией

ТАССиещё 3
52 минуты назад

ГЛАЗГО/Великобритания/, 2 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел во вторник от ответа на вопрос о возможности потепления в отношениях Лондона с Москвой, заданный ему корреспондентом ТАСС на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Джонсон ушел от ответа на вопрос о возможности потепления отношений с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Да, я говорил [с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе]", - сказал Джонсон. На дополнительные вопросы о возможности потепления в отношениях с РФ глава правительства отделался формальным "да-да-да".

"Может быть, позже", - добавил премьер в ответ на просьбу полнее раскрыть свою мысль.

Погода,Экологическая ситуация,Юрий Михайленко,Борис Джонсон,Владимир Путин,ООН,ИТАР-ТАСС,
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