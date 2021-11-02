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Погода в России: Россиянам пообещали всплеск тепла на этой неделе

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

На этой неделе практически на территории всей России ожидается необычный всплеск тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает телеканал «360».

Россиянам пообещали всплеск тепла на этой неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», — сказал он.

В субботу, 6 ноября, температура прогнозируется выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется 6 ноября практически на всей территории России. По словам синоптика, это связано с господством атлантических воздушных масс на территории страны. Максимальные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

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