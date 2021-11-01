Москвичам рассказали о погоде в праздники

В Москве в День народного единства ожидаются облачная погода и местами небольшие дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеобюро Москвы.
При этом, отмечается, что столбики термометров поднимутся до +9 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ждет теплая погода в начале ноября.
«По расчетам довольно уверенно можно говорить о том, что дневные температуры будут все-таки двузначные», — заявил синоптик.
По прогнозам экспертов, с 1 по 3 ноября воздух будет прогреваться до значений 11-13 градусов выше нуля. Осадков в этот период не ожидается, позднее воздух будет по-прежнему теплый.
Вильфанд пояснил, что на теплую погоду влияет перемещение теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана и безоблачное небо, которое позволяет солнечным лучам достигать земли и нагревать ее.
В то же время глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Урала и западной Сибири о надвигающихся 20-градусных морозах в начале ноября.
«Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается +9, +16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода. Утром 3 ноября в Екатеринбурге -10,-12 градусов, подобные погодные явления ждут и Челябинск, а вот ближе всех к ядру холодного антициклона окажется Нижний Тагил, в ночь с 3 на 4 ноября в городе первые 20-градусные морозы, также в Ханты-Мансийске, Сургуте -20,-23, в Тюмени, Омске -15, -20», — пояснил эксперт.