Москвичам рассказали о погоде в праздники

«Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается +9, +16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода. Утром 3 ноября в Екатеринбурге -10,-12 градусов, подобные погодные явления ждут и Челябинск, а вот ближе всех к ядру холодного антициклона окажется Нижний Тагил, в ночь с 3 на 4 ноября в городе первые 20-градусные морозы, также в Ханты-Мансийске, Сургуте -20,-23, в Тюмени, Омске -15, -20», — пояснил эксперт.