По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда очень холодная погода будет на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там температура воздуха на 5-6 градусов ниже нормы, подчеркнул метеоролог. В светлое время суток тепла тоже ждать не стоит. Температура будет ниже нуля.