Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

По словам синоптика, в столице ожидаются «по-настоящему высокие» температуры. Так, 30 октября воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью будет в районе 7-9 градусов. 31 октября температура днем останется такой же, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. «Поэтому, конечно же, это очень теплая погода», — добавил он.