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Аномальное тепло придет в Россию

Алиса Селезнёва
30 минут назад

Аномально теплая погода установится в Центральной России минимум до 3 ноября. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет на семь градусов выше нормы, и такая погода может сохраниться и после 3 ноября.

«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться - количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север», - пояснил Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что уже сегодня выглянет солнце, а температура воздуха начнет постепенно расти. К субботе, 30 октября, она поднимется до 13 градусов.

«Такая температура сохранится во вторник и среду», — добавил он.

Согласно предварительному прогнозу, начиная с 3 ноября, южный ветер также будет держать температуру у «двухзначных отметок», подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее синоптики пообещали жителям европейской части России «иллюзию бабьего лета». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха в Москве в субботу, 30 октября, подберется к рекорду 1967 года, когда наблюдатели зафиксировали 14,5 градусов тепла.
Погода,Видео,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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