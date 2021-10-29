Аномальное тепло придет в Россию

Аномально теплая погода установится в Центральной России минимум до 3 ноября. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет на семь градусов выше нормы, и такая погода может сохраниться и после 3 ноября.

«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться - количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север», - пояснил Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что уже сегодня выглянет солнце, а температура воздуха начнет постепенно расти. К субботе, 30 октября, она поднимется до 13 градусов.

«Такая температура сохранится во вторник и среду», — добавил он.

Согласно предварительному прогнозу, начиная с 3 ноября, южный ветер также будет держать температуру у «двухзначных отметок», подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.