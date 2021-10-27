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Вильфанд пообещал россиянам теплую погоду в начале ноября

Елена Прошина
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Вильфанд пообещал россиянам теплую погоду в начале ноября
Фото: ТАССТАСС

пообещал жителям Центральной России теплую погоду в начале ноября, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, температура воздуха начала повышаться уже в среду, далее столбик термометра продолжит подниматься, и к предстоящим выходным температура повысится до плюс 14 градусов.

«В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы», - сказал Вильфанд.

По прогнозам, в первые числа ноября погода существенно не изменится.

Вильфанд также сообщил ТАСС, что москвичам могут в ближайшие девять дней не стоит ждать снега и минусовых температур.

"Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. Ни уши, ни лыжи пока вострить не нужно. Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам вплоть до 3 ноября", - сказал он.

Погода,Роман Вильфанд,Московский комсомолец,ИТАР-ТАСС,
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