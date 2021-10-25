Москвичам пообещали тепло в конце недели

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с издание «Москвой 24» рассказала, что начало ноября в столице будет сопровождаться теплой погодой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее метеорологи прогнозировали, что ночь на 25 октября стала наиболее холодной в городе с начала осени. Температура воздуха упала до -2,4 градуса. Прошлый температурный минимум метеорологи зафиксировали 9 октября: -1,4 градуса.

Позднякова отметила, что в последние дни октября – 30-го и 31-го числа – погода в российской столице будет определяться антициклоном.

«У нас при перемене облачности осадков не прогнозируется, днем будут довольно тепло, комфортно. Ветер утихнет, минимальная температура будет находиться в границах + 3...+8. Температура воздуха в дневные часы – +8...+13 градусов», – уточнила метеоролог.

Также она добавила, что погода, которая установится в Москве в конце октября, более соответствует нормам начала месяца. Согласно прогнозам Поздняковой, в первые дни ноября тепло в Москве будет сохраняться.

«В первых числах ноября у нас будет сохраняться температура воздуха выше климатической нормы. В настоящее время расчеты показывают, что понижение температуры будет иметь место скорее всего в середине новой недели – после 4 ноября», - отметила Татьяна Позднякова.

Кроме этого, эксперт уточнила, что значительных осадков в эти дни не прогнозируется.