Москвичей предупредили о сильном ветре

В столице с утра вторника 26 октября до утра четверга 28 октября ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Ветер. Период предупреждения – с 10:00 26 октября до 10:00 28 октября. Местами порывы (ветра ожидаются. – Прим. ред.) до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой. По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом установится солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.