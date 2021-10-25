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Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном ветре

Москва24
11 часов назад

В столице с утра вторника 26 октября до утра четверга 28 октября ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Москвичей предупредили о сильном ветре
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Ветер. Период предупреждения – с 10:00 26 октября до 10:00 28 октября. Местами порывы (ветра ожидаются. – Прим. ред.) до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В Московской области также будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой. По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом установится солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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