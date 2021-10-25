Синоптики предупредили о самом холодном дне

"Последняя неделя октября в Центральной России и, в том числе, в Москве ожидается очень пестрой на погоду. Так, в понедельник вследствие повышенного атмосферного давления будет относительно солнечно, осадков не ожидается. В ночные часы будет похолодание до 0 - минус 5, в дневное время, напротив, 0 - плюс 5, что соответствует климатическим нормам первой декады ноября. Ночью и в утренние часы на дорогах формируется первый серьезный ледяной панцирь", - пояснил Тишковец.