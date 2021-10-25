Синоптики предупредили о самом холодном дне

Наиболее низкая температура для октября в Центральной России прогнозируется в понедельник. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Понедельник будет наиболее холодным днем октября для центра Европейской части России, поскольку в дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха", - отметил Вильфанд.
Он также добавил, что температура будет ниже нормы на один градус. По словам эксперта, октябрь в целом будет немного выше нормы по температуре.
Ранее Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России. По его словам, теплые ветры с Атлантики вызовут рост температур в центральной части европейской России до 12 градусов. Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил специалист.
"Воздушные массы придут с Атлантики. Они достаточно теплые, поэтому температура воздуха со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также ожидается потепление на градус в день. Эта ситуация будет сохраняться до субботы… Начиная с четверга, прогнозируются двузначные значения температуры воздуха, до 10-12 градусов", — отметил Вильфанд.
Также ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил РИА Новости, что погода в центре Европейской части России будет «пестрой».
"Последняя неделя октября в Центральной России и, в том числе, в Москве ожидается очень пестрой на погоду. Так, в понедельник вследствие повышенного атмосферного давления будет относительно солнечно, осадков не ожидается. В ночные часы будет похолодание до 0 - минус 5, в дневное время, напротив, 0 - плюс 5, что соответствует климатическим нормам первой декады ноября. Ночью и в утренние часы на дорогах формируется первый серьезный ледяной панцирь", - пояснил Тишковец.