"Минуса ударят": Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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Специалист заявил, что основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, однако до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, так как температура приблизилась к нулевой отметке.

По прогнозам синоптиков, все выпавшие осадки превратятся в гололед, который покроет землю коркой льда толщиной в несколько миллиметров.

«В ночь, как только минуса ударят, сразу вся эта вода на земле, бетоне и асфальте замерзнет (...) Так что завтра скользко будет. Но днем все равно все растает», — заключил он.

При этом Тишковец отметил, что 25-26 октября погода в столице улучшится. Ожидаются солнечные дни, дождь в Москву вернется уже 27 октября.