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Москвичей предупредили о мокром снеге

Lenta.ruиещё 3
32 минуты назад

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

"Минуса ударят": Москвичей предупредили о мокром снеге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист заявил, что основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, однако до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, так как температура приблизилась к нулевой отметке.

По прогнозам синоптиков, все выпавшие осадки превратятся в гололед, который покроет землю коркой льда толщиной в несколько миллиметров.

«В ночь, как только минуса ударят, сразу вся эта вода на земле, бетоне и асфальте замерзнет (...) Так что завтра скользко будет. Но днем все равно все растает», — заключил он.

При этом Тишковец отметил, что 25-26 октября погода в столице улучшится. Ожидаются солнечные дни, дождь в Москву вернется уже 27 октября.

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Ранее Евгений Тишковец также пообещал жителям Москвы самую холодную ночь нынешней осени, снег и гололедицу. По его словам, в ночь на понедельник, 25 октября, в Подмосковье температура может опуститься до минус пяти градусов по Цельсию. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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